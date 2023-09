Visnadi: «Sacchi? Inter gioca bene, altroché! Milan vive di individualità»

L’Inter di Inzaghi è prima in classifica insieme al Milan e in questo avvio di campionato ha messo in mostra un calcio convincente e corale. Eppure Sacchi continua a pensarla diversamente, affermando che è il Milan ad avere un gioco di squadra. Visnadi, intervenuto a Microfono Aperto, dice la sua sulla polemica del giorno

NON PER TIFO – L’Inter di Simone Inzaghi, secondo Arrigo Sacchi, vive di individualità mentre il Milan di Stefano Pioli mette in mostra un calcio collettivo. Gianni Visnadi non concorda ma non ne fa una questione di appartenenza: «Non la definirei un’opinione di parte perché non credo che Sacchi, che ha allenato il Milan circa trent’anni fa, sia milanista e che quindi dice quelle cose perché ha il Milan nel cuore. Mancheremmo di rispetto alla sua intelligenza. Sacchi parla da grande allenatore e uomo di calcio, dicendo cose che possiamo condividere o meno. Io per esempio non condivido il fatto che l’Inter non gioca bene, gioca bene eccome. Fa un calcio molto veloce, preparato, molto ragionato perché non arriva mai casualmente in porta. Anche il suo contropiede, che non è quello esasperato di Mourinho o Allegri, ma è un contropiede pensato e costruito. Credo che il Milan abbia vissuto di individualità come nessun altro grazie al giocatore più forte del nostro campionato che è Leao. Però non è fazioso perché ha allenato il Milan, penso che del Milan non gli importi nulla come bandiera o tifo».