Barella unico italiano tra i candidati al Pallone d’Oro! Orgoglio Inter

Nicolò Barella è l’unico giocatore italiano a figurare nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro. Il giocatore dell’Inter è ritenuto attualmente il miglior centrocampista azzurro

ORGOGLIO − Riconoscimento di grandezza per Barella, che figura nella lista dei 30 candidati al prossimo Pallone d’Oro. L’Equipe non ha dubbi: «Barella è il polmone dell’Inter, nonché il miglior centrocampista italiano attuale. La sua precisione ed efficienza tecnica, la sua capacità di donare tempo agli altri e respiro al gioco, per non parlare del suo impegno costante». Insomma, l’Inter si coccola un giocatore di caratura internazionale riconosciuto in tutto il mondo calcistico. Doppio orgoglio per il club nerazzurro e per lo stesso centrocampista sardo, in quanto si tratta dell’unico giocatore italiano ad essere stato inserito nella famosa e prestigiosa lista.