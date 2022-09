Visnadi: «Marotta via dalla Juventus? Bisogna capire i motivi. Dal 2018…»

Marotta dopo aver lasciato la Juventus è approdato all’Inter e da allora i bianconeri hanno perso l’egemonia in campionato. Secondo Gianni Visnadi, bisognerebbe risalire alle ragioni che hanno portato a questa scelta. Di seguito le sue dichiarazioni sulle frequenze di Radio Sportiva.



MOTIVI DELLA SCELTA – Giuseppe Marotta è stato allontanato dalla Juventus e da allora i bianconeri stanno facendo difficoltà, sia in campo sia fuori. Secondo Gianni Visnadi bisognerebbe indagare: «Scelta sbagliata quella di mandare via Marotta? Una domanda che meriterebbe un’ampia riflessione, bisognerebbe risalire alle ragioni e capire cosa l’ha provocata. Dal 2018 in avanti la Juventus non ne ha indovinate molte, ha vinto sull’onda del grande momento e soprattutto gli avversari erano quelli che erano, tranne il Napoli che sfiorò lo scudetto. Massimiliano Allegri va bene ma c’è anche Andrea Agnelli che ha le sue belle responsabilità. Dal 2018 in avanti non ne ha più indovinata una zigzagando da un progetto all’altro: i fatti, la classifica e la rosa della Juventus dicono questo».