Zara: «Udinese-Inter? Dico 2 protagonisti: ecco dove si giocherà la gara»

Furio Zara, in collegamento su 90° sabato, si è espresso sulla gara tra Udinese-Inter. Il giornalista prevede due protagonisti nel match della Dacia Arena

UOMINI CHIAVE − Secondo Zara, saranno due i protagonisti del match della Dacia Arena: «Bravissimo Andrea Sottil con l’Udinese quarta in classifica e che non ha ancora subito gol in casa. Udinese-Inter prevedo due uomini protagonisti: Destiny Udogie e Denzel Dumfries. Sarà sugli esterni che si giocherà la partita alla Dacia Arena».