Haraslin: «Io, Skriniar e gli altri ‘italiani’ aiuteremo Calzona con la lingua»

La Slovacchia ha un nuovo CT, è Francesco Calzona, tecnico italiano ex collaboratore di Maurizio Sarri. Sulla lingua potrà essere aiutato da Haraslin, ex Sassuolo, nonché da Skriniar dell’Inter

UN BENE − Haraslin come altri nazionali slovacchi conosce molto bene l’italiano. Un fattore positivo per il nuovo tecnico della Nazionale Calzona. Queste le parole del giocatore: «È sicuramente un vantaggio che io conosca l’italiano, ma questo vale per diversi ragazzi. Le prestazioni sul campo e il modo con cui lavoriamo insieme saranno importanti. Dai giocatori ai membri del team. Parlano italiano anche Milan Škriniar, Stanko Lobotka, Juro Kucka e Noro Gyombér. Ognuno di noi può aiutare a tradurre per altri giocatori. Certo, la comunicazione è importante, ma penso che non sarà un problema da questo punto di vista». Le sue parole a Sport.Aktuality.