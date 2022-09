Lavia: «Mondiale Italvolley, non ho ancora realizzato. Calcio? Tifo Inter!»

Daniele Lavia, fresco di vittoria al Mondiale con la Nazionale italiana di pallavolo, intervistato da TMW Radio ammette di tifare l’Inter.

IL COMMENTO – Queste le parole di Daniele Lavia dopo la vittoria dei Mondiali con l’Italia di volley: «Tantissimo ma forse non ho ancora capito del tutto quello che è successo. Sicuramente non capita tutti i giorni, ho ascoltato l’inno ed è stato emozionante poterlo cantare prima delle partite, qualcosa di indescrivibile. Progetti futuri? Cercare di vincere con qualsiasi squadra. Io gioco a Trento e vogliamo ricominciare con Il campionato italiano che è quello più difficile. E poi c’è la Supercoppa, la Champions League, vogliamo arrivare alla fine su tutte le competizioni. Calcio? Non lo seguo molto. Ma tifo Inter».