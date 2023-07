Visnadi: «L’Inter non può rifiutare i soldi per Onana! Per due motivi»

L’Inter presto riceverà l’offerta decisiva che potrebbe sbloccare l’affare André Onana con il Manchester United. Secondo il giornalista Gianni Visnadi in diretta su Radio Sportiva, i nerazzurri non possono rifiutare l’offerta per due motivi.

DA NON RIFIUTARE – Secondo Gianni Visnadi, ecco perché i nerazzurri non possono rifiutare l’offerta per il portiere camerunese: «L’Inter non può rifiutare i soldi per Onana, primo perché rappresenterebbe una plusvalenza incredibile, e secondo perché secondo me non è un giocatore così importante e decisivo. Trubin potrebbe essere molto più che un ottimo sostituto. Purtroppo per l’Inter, però, l’operazione non è così semplice. Ci vorrà un bel po’ di tempo prima che si concretizzi, anche perché non basteranno 10-15 milioni. Molto più semplice Sommer che non ha voglia di fare il secondo a Neuer».