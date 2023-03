Visnadi: «Inter, nessuna gioia a Porto. L’1-0 di San Siro poca cosa»

L’Inter scenderà in campo in casa del Porto questa sera per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League e non può permettersi di sbagliare ancora (vedi articolo). Simone Inzaghi ragiona perciò sulle scelte di formazione da prendere e, nel frattempo, il giornalista Gianni Visnadi ha detto la sua sul match a Radio Sportiva nel programma “Microfono Aperto”.

PARTITA DIFFICILE − Il giornalista Gianni Visnadi ha parlato così del match di Porto-Inter: «Vedo una partita difficile ma non servono grandi intenditori per capirlo. L’1-0 dell’andata è stato frutto di un’Inter che è stata meglio del Porto ma stavolta giocano in casa. All’andata l’Inter ha fatto gol quando gli altri sono rimasti in 10, non è da sottovalutare. Ha rischiato prima del vantaggio. Il Porto è forte, ha esperienza. Ha giocatori espertissimi ed esperti. Quello fatto nelle ultime stagioni quando hanno eliminato Roma, Juventus, Milan, è una cosa importante. L’Inter in questo stadio non ha mai vinto. È una partita difficile. L’1-0 è poca cosa con questo nuovo regolamento».