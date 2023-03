Marchegiani: «Inter favorita sul Porto, in campionato dosa le forze!»

Luca Marchegiani ha una sua teoria sull’Inter, secondo cui i nerazzurri si starebbero tenendo le maggiori energie mentali per le coppe. Fiducioso per la gara col Porto

FAVORITA − Luca Marchegiani, in collegamento su Tutti Convocati, esprime il suo pensiero sul match di stasera: «Inzaghi e Conceicao, da giocatori, erano quelli forse meno prevedibili che potessero diventare allenatori, anche se Simone era già molto interessato al calcio. Che arrivasse a questi livelli era difficile prevederlo. Vedo l’Inter favorita sul Porto perché è più forte come squadra. L’impressione che ho io è che stia tenendo le energie mentali e nervose nelle coppe. Al di là del risultato contro lo Spezia, l’approccio tra gara e coppa mi sembra diverso. Ed è anche comprensibile, l’Inter in cuor suo credo pensi di gestire la qualificazione Champions League senza troppi problemi. Le premesse ci sono, l’Inter è chiaro che affronta una squadra abituata a questo tipo di partite. Questo il vero problema».