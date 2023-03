Marianella: «Del Porto l’Inter tema il collettivo. Dico Lukaku titolare»

Marianella presenta la gara fra Porto e Inter di questa sera. Da temere, secondo il giornalista, più il collettivo che il singolo giocatore. Poi si auspica Lukaku titolare

NO SENSAZIONI NEGATIVE − Massimo Marianella, ospite negli studi di Sky Sport 24, analizza il momento dei nerazzurri: «Il mondo della Champions League viene vissuto in modo diverso. Dopo lo Spezia non sarei negativo perché l’Inter non è stata fortunata, non ha concretizzato le tante occasioni create. Ha dimostrato però di stare bene fisicamente. Non arriverei con sensazioni negative al di là del risultato. Il Porto è una squadra complicata che gioca in uno stadio molto caldo. Non avrà Otavio. Quando non c’è gioca col 4-4-2, da capire chi andrà ad affiancare Taremi. Conceicao è molto bravo, credo che l’Inter debba temere più che mai il collettivo più che il singolo. La spina dorsale è Costa, Pepe, Grujic, Taremi. È una squadra ben gestita e ben disegnata. Dzeko o Lukaku? Onestamente metterei il belga dall’inizio perché sta bene e sta ritrovando più condizione. Ha convissuto con un momento difficile al Mondiale, il quale ha dovuto recuperare anticipando di tanto i tempi. Sfrutterei la sua fisicità e l’unione della Lu-La».