Vieri: «Lautaro Martinez può fare 18-23 gol ma oggi farei giocare Sanchez»

Christian Vieri, sulla Bobo Tv nel suo canale Twitch, ha parlato del momento no di Lautaro Martinez in fase realizzativa. L’ex nerazzurro farebbe giocare dal primo minuto Sanchez

ATTACCO − Il pensiero di Vieri, dopo quello di Cassano (vedi articolo), su Lautaro Martinez: «Se Alexis Sanchez è in condizione deve giocare lui, perché è fortissimo. Lautaro Martinez, secondo me, deve fare 18-22 gol perché ha le qualità. Nella ripresa, ci sta il cambio. A me darebbe fastidio uscire ogni 60′, quindi farei giocare il cileno e lascerei l’argentino in panchina. Se entra dalla panchina, ti può fare due gol. In casa, sotto la curva puoi fare tanti gol nel secondo tempo. Ci sta che il Toro non possa segnare sempre, ci sono alti e bassi in un campionato. Io oggi farei giocare Sanchez».