Vieri: “Inter lotta fino alla fine se Sanchez sta bene! 3 colpi aiutano Conte”

Vieri è ospite fisso di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno. L’ex attaccante nerazzurro ha analizzato il momento dell’Inter in ottica lotta Scudetto con la Juventus individuando in Sanchez e nei colpi di mercato le chiavi per Conte

GAP DA COLMARE – Così Christian Vieri: «Ci sta un calo, ci sta. Se tu vuoi lottare con la Juventus devi avere la squadra e la rosa come quella dei bianconeri. Sennò non puoi lottare. Hanno ventiquattro giocatori fortissimi. Ora dovrebbero arrivare Olivier Giroud, Christian Eriksen e Victor Moses. Questi giocatori daranno una grande mano ad Antonio Conte. Quando parliamo non possiamo dire cazzate, per lottare con la Juve devi essere una super squadra e avere una panchina lunga. Quante volte Maurizio Sarri leva Paulo Dybala e mette Gonzalo Higuain risolvendo la partita? L’Inter no! Nove volte su dieci vince la Juventus perché ha la rosa più forte delle altre. Ci sta che Lautaro Martinez e Romelu Lukaku non sono in giornata, i bianconeri mettono Higuain e loro non hanno neanche Alexis Sanchez infortunato (appena rientrato da un infortunio, ndr). Non hanno nessuno. Se il cileno sta bene te la giochi fino alla fine!».