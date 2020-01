Cesari: “Lecce-Inter, gol Lukaku buono! Donati da rosso, come Candreva”

Cesari, ex arbitro e opinionista fisso di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno, ha fatto la moviola di Lecce-Inter. Bocciatura netta per Giacomelli, due episodi sfavorevoli ai nerazzurri ma uno anche ai salentini

BOCCIATO – Di seguito la moviola di Graziano Cesari: «Lecce-Inter con tantissimi episodi perché la direzione di Piero Giacomelli è stata assolutamente insoddisfacente. Sul gol annullato a Romelu Lukaku Cristian Dell’Orco ha la maglia del belga ben trattenuta. Lui appoggia la mano sulla spalla, Gabriel esce e perde il pallone andando sul compagno. Il pallone non viene toccato col braccio sinistro da Lukaku, non commette infrazioni! Gol buono? Sì! Le immagini sono a disposizione del VAR, come le abbiamo viste noi le vede anche il VAR. Bisogna essere più attenti e meno superficiali. Giacomelli è troppo lontano dall’azione per dare un giudizio giusto, è credibile una decisione del direttore di gara? Nel fallo di Giulio Donati su Nicolò Barella Giacomelli è buonista, il VAR lo richiama perché qui si tratta di un’imprudenza grave. Si può minare l’incolumità di un avversario, è rosso e non basta sicuramente il giallo. Anche Antonio Candreva su Donati, se non si copre prende una pedata in faccia, non può bastare questo colore di cartellino. Sono due rossi».