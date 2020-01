VIDEO – Atalanta-SPAL 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Atalanta-SPAL, posticipo della ventesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



RISULTATO A SORPRESA – Atalanta-SPAL 1-2 nel posticipo della ventesima giornata di Serie A. La SPAL rende all’Atalanta la rimonta del girone d’andata. Gli estensi si portano a -1 dalla salvezza, con la Roma quarta da sola. E sì che la partita sembra mettersi al meglio per i padroni di casa, al 16’ cross di Duvan Zapata e Josip Ilicic fa dieci in campionato con uno splendido colpo di tacco. Gol bellissimo dello sloveno, uno dei tanti capolavori della sua stagione. Zapata sfiora il raddoppio prendendo l’incrocio, ma la SPAL non si arrende e, su cross dalla destra, colpisce un palo di testa con Andrea Petagna. Gian Piero Gasperini capisce che qualcosa non va e all’intervallo mette dentro Berat Djimsiti per Remo Freuler, provando a chiudere la falla sulla destra causata dalle assenze di Timothy Castagne e Hans Hateboer. Non basta: al 54’ proprio da quel lato Arkadiusz Reca (che Gasperini l’anno scorso definì inadatto) sfonda fino alla linea di fondo e mette in mezzo per Petagna, che pareggia anticipando due avversari. Altro gol da ex del numero 37, quarto in cinque partite. Il clamoroso sorpasso si concretizza al 60′: Mattia Valoti salta Rafael Toloi e José Luis Palomino e segna con un gran destro sul primo palo. Gol splendido anche del centrocampista, partita ribaltata. Assedio bergamasco, con Mario Pasalic e Djimsiti murati da Simone Missiroli, mentre Etrit Berisha salva al 94’ su tiro di Zapata deviato. Prima del fischio finale espulso Tullio Gritti, allenatore in seconda dell’Atalanta. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-SPAL dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.