VIDEO – Torino-Fiorentina 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Fiorentina, posticipo della ventunesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



DILAGANTE – Torino-Fiorentina 4-0 nella ventunesima giornata di Serie A. Il Torino torna in campo dopo lo stop forzato per i tanti contagi e lo fa con un trionfo. Un errore di Nikola Milenkovic, il primo di tantissimi della Fiorentina, regala palla a Mergim Vojvoda, sul cui cross Wilfried Singo (dimenticato da Cristiano Biraghi) di testa fa 1-0 al 19′. Svarione tre minuti dopo di Lucas Martinez Quarta in area, a far passare Sasa Lukic: ingresso in area da destra e assist centrale per il tap-in di Josip Brekalo. Il croato fa doppietta al 31′, su gentile omaggio di José Maria Callejon che lo manda in porta con un folle retropassaggio. Saltato Pietro Terracciano, per Brekalo è facile mettere dentro a porta vuota. Dopo l’intervallo Vincenzo Italiano fa entrare Riccardo Saponara e Igor, ma non cambia nulla. Anzi: proprio quest’ultimo buca un lancio di Rolando Mandragora, lasciando campo aperto ad Antonio Sanabria per saltare Terracciano e segnare pure lui senza opposizione. Al 58′ Torino-Fiorentina è già conclusa, l’ultima mezz’ora è di pura accademia.

Video con gli highlights di Torino-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.