Bremer impressiona col Torino: più Inter che Milan, ‘supera’ Ginter – SI

Bremer è stato uno dei migliori in Torino-Fiorentina 4-0 (vedi highlights), visto che ha letteralmente annullato Vlahovic. Pedullà, da Sportitalia, vede l’Inter davanti al Milan per il difensore brasiliano e ridimensiona le voci su Ginter.

IL PREFERITO – Alfredo Pedullà segnala come Gleison Bremer del Torino possa diventare un nome per la prossima stagione: «Piace molto all’Inter, di più del Milan. Si parla molto di Matthias Ginter, ma non è un obiettivo concreto a parametro zero per l’Inter e non credo lo sarà. Bremer ha il contratto in scadenza al 2023, non rinnovando e arrivando a giugno se lo prendi a venti milioni fai un gran colpo. È un difensore che è cresciuto tanto e ha dato una prova di forza oggi: si parla tanto del blackout della Fiorentina, ma la prestazione del Torino è stata impressionante».