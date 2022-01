Scamacca-Juventus? Il Sassuolo può stopparlo e con l’Inter di mezzo – SI

La Juventus punta Scamacca, ma l’Inter non demorde e proprio l’interesse dei nerazzurri può fermare la trattativa fra i bianconeri e il Sassuolo. Da Sportitalia Mercato Pedullà fa il punto.

IL PRESSING AUMENTA – Alfredo Pedullà vede un duello: «Per Gianluca Scamacca la Juventus avrà un incontro non questa settimana ma la prossima. Sta continuando a segnare e far bene, anche ieri ha fatto doppietta. È un’operazione per giugno, c’è anche l’Inter ma la Juventus vuole prendere un grande attaccante per la prossima stagione. Il Sassuolo può anche dire che ora non è interessato, sia perché c’è l’Inter sia perché il valore di Scamacca non può che aumentare».