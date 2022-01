Brozovic-Inter, rinnovo in chiusura: c’è l’incontro! Annuncio in arrivo, le cifre – SM

Brozovic rinnoverà con l’Inter a breve, secondo Sport Mediaset. Il centrocampista croato, in scadenza di contratto al 30 giugno, è pronto a prolungare il suo contratto col club dopo una lunga trattativa.

IN CHIUSURA – Fra Marcelo Brozovic e l’Inter il momento delle firme si sta avvicinando. Secondo Sport Mediaset dopo la Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma mercoledì, ci sarà l’incontro decisivo dove è pervisto che arrivi l’accordo definitivo. Le cifre del prolungamento di Brozovic si assestano attorno a sei, in ribasso rispetto agli otto milioni che chiedeva il centrocampista all’inizio della trattativa. In aggiunta vari bonus, con premi individuali e di squadra, per portarlo a sette milioni. Definita anche la data dell’intesa, che sarà fino al 30 giugno 2026. Fra l’entourage di Brozovic e l’Inter non ci sono mai stati particolari problemi, Steven Zhang e Simone Inzaghi hanno spinto ed entro fine gennaio è prevista l’ufficialità.

Fonte: Sport Mediaset