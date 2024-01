Vidal a Sanchez: «Vattene dall’Inter. Mkhitaryan gioca lui no, mi uccido»

Vidal manda un messaggio a Sanchez intimando l’amico e compagno di andarsene dall’Inter perché non gioca e non lo vede felice.

‘VATTENE’ − Il surreale messaggio di Arturo Vidal a Sanchez: «Alexis, se mi stai ascoltando, per favore lascia l’Inter. È stata una sciocchezza…, non saresti dovuto tornare. L’altra volta gli avevo detto di andare in una squadra dove si sarebbe divertito, dove la gente lo avrebbe amato, ma lui è testardo. Lautaro Martínez è un buon attaccante, ma Alexis dovrebbe giocare in questa squadra… Mkhitaryan, come fa ad essere prima di Alexis. Voglio uccidermi. Preferivo andasse al River Plate piuttosto che all’Inter. Doveva andare dove lo volevano veramente. Dove lo lasciano giocare, perché è felice quando gioca, ma all’Inter non così. I compagni non sono più bravi di lui e l’allenatore non lo vuole e basta».