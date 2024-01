Tiago Djalò sfuma per l’Inter? Doppia apertura ad un club − SM

Tiago Djalò si allontana piano piano dall’Inter, che non ha alcuna intenzione di prenderlo subito a gennaio. Prende quota un’altra squadra.

NUOVI SCENARI − Tiago Djalò verso l’Italia, ma direzione Torino e non Milano. Come riferisce Claudio Raimondi di Sport Mediaset, la Juventus ha quasi completato il sorpasso sull’Inter dopo aver ricevuto una doppia apertura dal Lille e dallo stesso giocatore. Il portoghese, comunque vada, sarà un acquisto in prospettiva perché ancora infortunato. Dovrebbe prendere il posto di Alex Sandro. L’Inter non ha urgenza a gennaio di aggiungere un altro difensore. Pronta un’offerta bianconera, grazie ai soldi racimolati dalla futura cessione di Filippo Ranocchia al Palermo per tre milioni e dal prestito di Huijsen per 600 mila euro alla Roma.