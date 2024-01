Damascelli torna indietro: «Scusa all’arbitro Piccinini, inesattezza!»

Tony Damascelli venerdì sera si è reso protagonista di frasi poco carine nei confronti dell’arbitro Piccinini, che non ha potuto presenziare per un lutto familiare nella partita tra Inter e Verona. Il giornalista ha finalmente chiesto scusa su Facebook.

SCUSE – Ogni tanto con le parole si va oltre e non ci si rende conto delle assurdità che si dicono. Nei giorni in cui si grida al complotto pro-Inter anche Tony Damascelli ne aveva sparata una grave sull’arbitro Piccinini, che non ha potuto adempiere al suo lavoro in Inter–Verona per un lutto familiare. Il giornalista ha fatto finalmente quello che doveva: «Sento il dovere di chiedere scusa all’arbitro Piccinini e alla sua famiglia per aver detto una cosa profondamente inesatta e offensiva, in occasione della puntata di A Tutto Campo di venerdì 5 gennaio, relativamente alla sua designazione per la partita Inter-Verona di sabato 6 gennaio. Sì è trattato di un errore grave di cui mi assumo completamente la responsabilità».