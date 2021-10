Vidal: «Futuro? Mi piace il calcio, voglio provare a fare l’allenatore»

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente TNT Chile, ha svelato i suoi progetti per il futuro

FUTURO – Arturo Vidal ha svelato il suo futuro. Il centrocampista dell’Inter, tra i più positivi in Sassuolo-Inter (vedi articolo), si sta preparando per una carriera da allenatore: «Futuro? Andrò a fare il corso da allenatore, già da ora che sono ancora giocatore. Così sarò pronto quando avrò smesso: è quello che voglio fare dopo. Mi piace il calcio, ho molte cose in testa e molti allenatori che mi hanno ispirato. Voglio provare a fare l’allenatore».