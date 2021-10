Graziani: «Inter miglior candidata a vincere lo scudetto. Dzeko…»

Ciccio Graziani, ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, ha parlato dell’Inter, reduce dalla vittoria contro il Sassuolo in rimonta per 1-2

RISPOSTA – Queste le parole di Graziani: «Dzeko? Dal suo ingresso ha cambiato tutto. Inter? Sette partite in 20 giorni sono tante. Bisogna fare i complimenti al Sassuolo, nel primo tempo i nerazzurri non mi sono piaciuti. Poi è saluta in cattedra, i cambi sono stati decisivi. Problemi? Secondo me non ci sono, la squadra ha potenziali enormi. Forse è da migliorare la condizione atletica. Secondo me rimane la migliore candidata a vincere lo scudetto. Dzeko? Lo hanno preso per fare i gol e li sta facendo. I nerazzurri si erano presi un rischio in estate, l’anno scorso il bosniaco ha fatto 8 gol in tutta la stagione. Adesso segna più di Lukaku. Fallo di Handanovic? VAR non può intervenire, l’arbitro ha giudicato ininfluente il contatto, con il portiere che ha fatto di tutto per togliersi».