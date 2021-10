Acerbi espulso, salta Lazio-Inter! Pesante assenza per Sarri

Acerbi salterà Lazio-Inter, in programma sabato 16 ottobre alle ore 18. Il difensore, referente centrale per Sarri, è stato espulso nella partita in corso a Bologna.

ASSENZA – Francesco Acerbi non ci sarà nella prossima giornata di Serie A, che vedrà Lazio-Inter. Al 75′, sul punteggio di 3-0 per i rossoblù, il difensore si è messo a protestare con l’arbitro Davide Massa per un fallo che lui riteneva esserci. Dopo il giallo ha proseguito nelle proteste e si è preso il cartellino rosso diretto. Un’assenza pesantissima per Maurizio Sarri, che già sta subendo una grossa sconfitta. Da capire se Acerbi prenderà una o più giornate per il suo comportamento.