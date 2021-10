Ventola: «D’Ambrosio dimostra il gruppo Inter! In controllo con tre nuovi»

Ventola usa il gol di D’Ambrosio a Empoli per segnalare come il gruppo dell’Inter sia in un buon momento. L’ex attaccante nerazzurro, a Bobo TV sul canale Twitch di Vieri, celebra anche le novità di formazione.

RICAMBI VALIDI – Nicola Ventola fa notare una necessità da mantenere per Simone Inzaghi: «Quando l’Inter non va di intensità diventa una squadra prevedibile che rischia anche con l’Empoli. Ha avuto il controllo di una partita, con tre giocatori che non sono titolari come migliori in campo: Alexis Sanchez, Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini. Federico Dimarco io lo considero un titolare nella mia testa, partita stratosferica, però D’Ambrosio mai calcolato si è fatto trovare pronto. Dopo il gol è andato ad abbracciare Denzel Dumfries, un gesto bello perché dimostra il gruppo».