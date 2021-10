Ciarravano: «L’Inter può stare al passo del duo di testa! Eviti solo una cosa»

Ciarravano non esclude l’Inter dalla lotta per il titolo e ritiene i sette punti di distacco da Milan e Napoli. Il giornalista ne ha parlato nel corso di 23 stasera su Sky Sport 24.

SEMPRE VIVI – Per Paolo Ciarravano l’Inter è da considerarsi fra le pretendenti per la Serie A: «Secondo me per rosa sì, assolutamente. Cioè: ha la rosa per stare al passo di quelle altre due. Deve solo non perdere terreno: è presto, però i punti sono quelli e quando inizi ad accumulare un certo distacco le cose si complicano. Con la Juventus non è stata fortunata, ma ha la forza della rosa e con Simone Inzaghi si è cambiato meno, pur non essendo la fotocopia di Antonio Conte. Il sistema di gioco è lo stesso e alcune analogie hanno dato un piccolo vantaggio all’Inter, rispetto ad altre squadre che hanno cambiato».