Vieri: «Inter? A volte mi sembra non voglia andare a fare il secondo gol!»

Vieri fa notare una questione sull’Inter che non sempre è segnalata, ma che domenica contro la Juventus ha portato al pari bianconero. La squadra di Inzaghi, dopo aver fatto il primo gol, a volte si accontenta e non cerca il secondo. Queste le sue parole da Bobo TV sul suo canale Twitch.

PIÙ CONCRETEZZA – Christian Vieri era a vedere il derby d’Italia domenica sera al Meazza. Stasera, nel suo spazio su Twitch, torna su quella partita: «L’Inter è forte. Con la Juventus ho visto una bella Inter nel primo tempo, sull’1-0 doveva andare a fare il secondo. A volte mi sembra che non vogliano andare a fare il secondo gol, che aspettino. La partita l’ha fatta sempre l’Inter, poi non un buon secondo tempo ma la Juventus non l’ho vista bene. Forse non un bel gioco, però ho visto molto meglio l’Inter: la Juventus non ha fatto niente! Il secondo tempo non bello, ma il primo sì. Ero lì e dicevo che la Juventus non avrebbe mai potuto fare gol».