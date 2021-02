Varriale: Â«Conte-Agnelli, mi aspetto altro comportamento! Scuse positiveÂ»

Varriale: «Conte-Agnelli, mi aspetto altro comportamento! Scuse positive»

Enrico Varriale, giornalista sportivo e conduttore di “90simo minuto” su “Rai Due”, ha fatto il punto sulla lite tra Antonio Conte e Andrea Agnelli in Coppa Italia, che tanto ha fatto discutere.

GRANDI POLEMICHE – Enrico Varriale ha commentato in questo modo quanto successo tra Antonio Conte e Andrea Agnelli dopo la semifinale di ritorno della Coppa Italia tra Juventus e Inter: «La mia fotografia di giornata è legata alla lite tra Antonio Conte e Andrea Agnelli. A volte, quando i tifosi erano ancora negli stadi, ci siamo messi a stigmatizzare i comportamenti di alcuni tifosi. Ora, svuotate tribune e curve a causa del Covid, fa impressione vedere scene come quella di Torino. Tra i due c’è stato un grande amore, che quando finiscono lasciano tanto amaro in bocca. Da un dirigente come Agnelli e da un allenatore come Conte ci si aspetta però un comportamento pubblico diverso. Ha fatto bene la Procura Federale ad aprire un’inchiesta e ha fatto bene anche Conte a scusarsi. Cominciare dalle scuse è positivo, speriamo non restino scuse isolate».