Materazzi: Â«Conte sempre piÃ¹ interista. Scudetto? Temo piÃ¹ il MilanÂ»

Materazzi: «Conte sempre più interista. Scudetto? Temo più il Milan»

Marco Materazzi

Marco Materazzi, storico ex difensore dell’Inter del Triplete (e non solo), è intervenuto negli studi di “Rai Due” durante il programma “90simo minuto”. Tra i temi toccati anche il derby della prossima settimana contro il Milan e la lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte.

INTERISMO – Marco Materazzi ha parlato della situazione attuale in casa Inter, tra il derby in vista e le polemiche scaturite dopo la sfida in Coppa Italia contro la Juventus: «Secondo me il derby sarà un grande spartiacque e in vista proprio di questa partita sarà importantissimo vincere questa sera e sorpassarli. Lite Agnelli-Conte? Sono cose che possono succedere, è chiaro che senza il pubblico si accentuano di più. Secondo me Conte è sempre più interista e ha anche chiesto scusa. Mi auguro che lo facciano anche gli altri».

CORSA SCUDETTO – Marco Materazzi ha poi parlato, chiaramente, della lotta per lo Scudetto. Nessun dubbio su chi sia più pericolosa per i nerazzurri tra Milan e Juventus: «Secondo me la coppia d’attacco più completa è quella Lukaku-Lautaro Martinez. Per uno sprint Scudetto al momento temo più il Milan. Alla Juventus serviranno forze fresche per la Champions League. L’Inter arriva da una serie di risultati utili e il grande merito di chi sta gestendo la società è il non far sentire le voci e le pressioni legate proprio alle questioni societarie ai giocatori. Non me ne vogliano gli altri, ma stasera spero vinca l’Inter. Sarà una partita molto molto difficile, anche perché la Lazio è una squadra che arriva da un periodo di grande forma.».