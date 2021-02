Alborghetti: Â«Dimostrato chi siamo. Derby? Paura di nessunoÂ»

Alborghetti: «Dimostrato chi siamo. Derby? Paura di nessuno»

Lisa Alborghetti Inter Women

Lisa Alborghetti, centrocampista dell’Inter, ha commentato ai canali ufficiali della società nerazzurra la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, dopo la sfida di oggi di ritorno dei quarti di finale contro la Fiorentina.

DIMOSTRAZIONE – Mostra tutto il suo orgoglio Lisa Alborghetti per la qualificazione dell’Inter Women alla semifinale di Coppa Italia. Queste le sue parole ai microfoni dei canali ufficiali della società nerazzurra: «Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister, cioè lottare tutte insieme e dimostrare finalmente chi siamo. Siamo entrate in campo con la grinta giusta per portare a casa il risultato. Derby con il Milan in semifinale? Noi affrontiamo tutti a viso aperto e non abbiamo paura di nessuno, a maggior ragione in un derby».