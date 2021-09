Vanni: «Inter-Real Madrid, perdere ci sta. Ora sono importanti 2 cose»

Franco Vanni, giornalista di “Repubblica”, ha parlato della sconfitta subita nel finale dall’Inter in Champions League contro il Real Madrid.

TWEET – Queste le parole di Franco Vanni, giornalista di “Repubblica”, all’interno di un messaggio pubblicato tramite il proprio account Twitter sulla sconfitta dell’Inter in Champions League contro il Real Madrid. “Perdere in Champions col Real Madrid (13 volte vincitore) allenato da Ancelotti (5 volte vincitore fra campo e panchina) è come perdere con Nadal a Roland Garros o con Djokovic ad Australian Open. Ci sta. L’importante per l’Inter ora è vincere in Ucraina e a San Siro coi moldavi“.

Fonte: Twitter Franco Vanni