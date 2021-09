Calhanoglu: «Inter-Real Madrid, dato il massimo. Ancora 5 gare davanti»

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato del KO subito nel finale di partita in Champions League contro il Real Madrid.

POST – Queste le parole di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, pubblicate tramite il proprio profilo Instagram pochi minuti fa sulla sconfitta subita dalla squadra nerazzurra contro il Real Madrid in Champions League. “Abbiamo dato il massimo ma non è bastato. Dimostreremo ciò che possiamo fare in Champions! Abbiamo ancora 5 partite davanti 💪“.

Fonte: Instagram Hakan Calhanoglu