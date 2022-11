Vanni: «Bayern Monaco-Inter, obiettivo centrato. Aggiornato contatore»

Franco Vanni ha parlato della sconfitta dell’Inter in casa del Bayern Monaco nella partita valida per la sesta giornata del gruppo C di Champions League.

OBIETTIVO – Queste le parole su Twitter da parte di Franco Vanni sulla sconfitta dell’Inter in casa del Bayern Monaco in Champions League. “Il vero obiettivo dell’Inter, inconfessabile alla vigilia, era evitare l’imbarcata. Lo ha centrato. Prendere una valanga di gol sarebbe stato un duro colpo per il morale, a pochi giorni dalla trasferta con la Juve, già decisiva per risalire la china in campionato. Il 2-0 subito in casa dei padroni del calcio tedesco aggiorna il contatore per i nerazzurri: non perdevano dal 1 ottobre a San Siro contro la Roma. Dopo sei vittorie e un pareggio, la prima sconfitta non fa male“.

Fonte: Twitter Franco Vanni