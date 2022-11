Barzaghi: «Inter, differenze fra 2-0 di San Siro e quello di ieri! 3 giocatori»

L’Inter ha perso contro il Bayern Monaco in una gara praticamente inutile ai fini della classifica finale. Nerazzurri già qualificati agli ottavi di Champions League. Barzaghi nota alcune differenze rispetto alla gara dell’andata

DIFFERENZE − Matteo Barzaghi commenta la sconfitta di ieri dei nerazzurri contro il Bayern Monaco: «Sconfitta indolore perché l’Inter era andata a Monaco con la qualificazione già in tasca. Da sottolineare la differenza fra il 2-0 di San Siro in cui si era vista un’Inter spenta e in difficoltà, e quello di ieri, dove si è vista una squadra attiva con due gol subiti da calcio piazzato e tiro all’incrocio. Ora si penserà alla Juventus. Si punterà su Dzeko che sta molto bene nonostante la botta con la Sampdoria. Buona fase di stagione, così come Barella e Skriniar». Le sue parole in collegamento su Sky Sport 24.