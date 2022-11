Neuer, annuncio shock: «Operato tre volte per rimuovere un cancro»

Manuel Neuer, indisponibile da alcune settimane con il Bayern Monaco, attraverso un video pubblicato su Instagram ha annunciato di avere un cancro alla pelle. Questo il motivo per cui l’estremo portiere ha lanciato una linea di prodotti per la pelle insieme alla tennista Angelique Kerber, che soffre di iperpigmentazione dovuta al sole.

ANNUNCIO SHOCK – Neuer, fermo dallo scorso ottobre, ha rivelato la propria patologia attraverso un video pubblicato sui social: «Mi alleno sempre all’aperto e amo trascorrere il mio tempo libero nella natura. Per questo motivo non posso scendere a compromessi e non posso abbassare la guardia per quanto riguarda la protezione solare. Mi sono già operato tre volte». Spiega durante il video insieme alla tennista Angelique Kerber, con la quale ha lanciato la sua linea di prodotti per la pelle.