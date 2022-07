Vanheusden: «AZ Alkmaar, sono super felice! Non vedo l’ora di iniziare»

Zinho Vanheusden è un un nuovo giocatore dell’AZ Alkmaar (vedi QUI). Il difensore belga lascia ancora una volta l’Inter per fare esperienza altrove. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate attraverso i canali ufficiali del club

NUOVA ESPERIENZA – Zinho Vanheusden non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura in Olanda: «Sono super felice. Ci sono volute alcune settimane, ma il fatto di essere qui con la mia famiglia, mi rende super sollevato. Non vedo l’ora di iniziare».

Fonte: az.nl