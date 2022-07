Ielpo: «Handanovic e Onana insieme una strategia dell’Inter, vi spiego»

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, in un suo intervento su TMW Radio ha detto la sua riguardo il dualismo tra Samir Handanovic e il nuovo portiere André Onana.

DOPPIO PORTIERE – Mario Ielpo tra i temi analizzati in radio parla anche dei due portieri dell’Inter: «Mi sembra una strategia per non bruciare Handanovic qualora Onana non si dovesse rivelare all’altezza. Credo però che alla lunga sarà Onana ad essere il titolare dell’Inter».