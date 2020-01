Valenti: “Inter, OK discorso tattico ma mancano due passi al VAR! Conte…”

Valenti era tra gli ospiti in studio a “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno. Il noto tifoso dell’Inter ha commentato il pareggio contro il Cagliari non mancando di sottolineare gli episodi arbitrali sfavorevoli ai nerazzurri

IN DIFESA – Ciccio Valenti non le manda a dire: «Cambiato qualcosa? No, penso che Antonio Conte abbia fatto grosso lavoro come tante altre squadre prima della ripresa. Con tutto il bene che posso volere a Borja Valero era il perno del centrocampo. Con Christian Eriksen le cose possono cambiare. Questo a livello tattico, poi ogni tanto mancano ogni tanto due passi al VAR. Anche a Lecce c’è stato un gol assolutamente valido. Non faccio la vittima, ci sono entrambe le cose».