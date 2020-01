Ferrara: “Juventus KO? Verdetto solo rimandato! Vedendo Inter e Lazio…”

Ferrara è stato ospite di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno. L’ex difensore e allenatore della Juventus si è detto sicuro di come andrà a finire il campionato per cui anche l’Inter è in lotta

KO A NAPOLI ININFLUENTE? – L’intervento di Ciro Ferrara: «Io rimango del mio parere di inizio stagione. La Juventus con questa sconfitta rimanda di un’altra giornata quello che sarà probabilmente un altro campionato a suo favore. Guardando le tre (anche Inter e Lazio, ndr) che stanno lottando per lo Scudetto mi sembra la più attrezzata».