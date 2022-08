UFFICIALE – Inter annuncia nuova partnership in Asia con HTH

L’Inter ha annunciato nella giornata di oggi di aver siglato una nuova partnership commerciale. Il club nerazzurro ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con HTH (operante nel settore delle scommesse e dell’entertainment sportivo), che diventa nuovo Official Regional Partner dell’Inter in Asia.

LA NOTA – “In qualità di piattaforma sportiva digitale leader in Asia, HTH è stata profondamente coinvolta nell’intrattenimento sportivo digitale online per molti anni. Basandosi su una solida tecnologia blockchain, è fortemente supportata dagli appassionati di sport Sotto l’onda della digitalizzazione e della globalizzazione degli sport competitivi. HTH si impegna a creare una piattaforma di intrattenimento sportivo integrata conforme alle tendenze attuali, fornendo una piattaforma di intrattenimento sportivo diversificata confortevole. Sicura e affidabile per gli appassionati di sport globali”.

Fonte: calcioefinanza.it