ESCLUSIVA IN – Vecchi: «Inter, Dimarco predestinato! Pinamonti futuro della Nazionale»

Stefano Vecchi parla in esclusiva a Inter-News.it della situazione nerazzurra legata ad alcuni prodotti del vivaio. La piacevole chiacchierata con l’ex tecnico dell’Inter – sia Primavera sia Prima Squadra – oggi sulla panchina della Feralpisalò verte in particolare su Dimarco, Pinamonti e Casadei. Qualche considerazione infine sull’Inter attuale e sulla prossima gara contro lo Spezia, di cui è anche ex. Di seguito la prima parte dell’intervista esclusiva a Vecchi

Vecchi, come ha visto l’Inter contro il Lecce? L’ha convinta?

Sicuramente all’esordio fuori casa contro una squadra neopromossa, con l’entusiasmo che si porta dietro, chiaramente era una partita che poteva rappresentare grandi insidie. In effetti alla fine è stato così, ma la vittoria comunque è stata ineccepibile. La vittoria al 94’ è una dimostrazione di forza: hanno creduto sempre alla vittoria! Segnale importantissimo.

Secondo lei Simone Inzaghi sente più pressione in questa stagione dopo aver mancato l’obiettivo Scudetto per due punti?

Quando uno allena l’Inter è abituato alle pressioni. E non cambia niente rispetto allo scorso anno. Inzaghi già alla Lazio era abituato a raggiungere certi obiettivi, nella rivalità contro la Roma. Quindi da tempo è abituato a lavorare sotto pressione. Non credo cambi molto dall’anno scorso a quest’anno.

Che ne pensa Vecchi della crescita di Federico Dimarco, giocatore che ha allenato in Primavera. Avrebbe mai pensato un giorno di vederlo protagonista in Prima Squadra?

Che avesse le potenzialità e che fosse un giocatore predestinato ad alti livelli lo si vedeva già dalle giovanili. Come i vari Andrea Pinamonti, Federico Bonazzoli, Andrei Ionut Radu, Zinho Vanheusden e Nicolò Zaniolo. Tanti li abbiamo visti. Qualcuno gioca in Serie A in altre squadre, qualcuno si è affacciato in Serie A o fa da spola tra A e B. Comunque, erano diversi i ragazzi che mostravano grandi qualità. Uno di questi era proprio Dimarco. Giocare nell’Inter non è facile, farlo da protagonista come sta facendo lui è ancora più difficile. Dimarco lo sta facendo alla grande sia giocando da titolare sia entrando a gara in corso. È sempre decisivo e determinante.

Vecchi dove vede meglio Dimarco in campo: braccetto difensivo o laterale a tutta fascia?

Quando gioca da braccetto a tre è chiaro che, magari, ha meno qualità difensive di presenza fisica ma Inzaghi giustamente lo utilizza come giocatore di costruzione e in fase di spinta. Infatti si pronuncia sempre avanti. Agisce come se fosse un esterno. Quando gioca a cinque ha più libertà e può mettere più in evidenza le sue qualità di laterale di spinta, di cross. Ma ha fatto bene sia nell’uno sia nell’altro caso.

Vecchi, Pinamonti ha lasciato l’Inter definitivamente. Come giudica questa cessione? Perché l’Inter non ci ha mai creduto veramente?

Per gli attaccanti a volte c’è bisogno di un po’ più tempo per emergere e crescere. Ha fatto parte della Prima Squadra per un anno intero (nel 2020/21 con Antonio Conte in panchina ma era già stato promosso da Luciano Spalletti, subentrato proprio a Vecchi per la stagione 2017/18, ndr). Probabilmente non l’hanno ritenuto pronto ma aveva davanti giocatori come Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, per cui è difficile trovare spazio con compagni come questi. Sono convinto, però, che Pinamonti sarà l’attaccante del futuro in Nazionale. Pinamonti è un ragazzo che ha la testa sulle spalle. Lavora con grande impegno. È cresciuto tantissimo lo scorso anno e lo farà altrettanto al Sassuolo. All’Empoli gli hanno dato più fiducia e d’altro canto se l’è meritato. E poi Pinamonti è un ragazzo di 23 anni, ha ancora tanti margini di crescita.

