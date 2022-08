Inter, pranzo ad Appiano Gentile tra Inzaghi e la dirigenza – Sky

Vertici dell’Inter a pranzo insieme ad Appiano Gentile, secondo Sky Sport presente anche mister Simone Inzaghi, probabilmente per fare il punto sul mercato.

PRANZO INSIEME – Simone Inzaghi dopo l’allenamento mattutino è rimasto ad Appiano Gentile per pranzare con la dirigenza e probabilmente fare il punto sul mercato, in particolare quello in entrata con l’ultimo tassello, cioè quello del difensore centrale. Il resto della squadra, invece, ha lasciato il Centro Sportivo.