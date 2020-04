UEFA, oggi riunione: futuro della Serie A e non solo dopo il Coronavirus

L’UEFA terrà oggi una riunione fondamentale per il futuro del calcio mondiale. La Serie A e le altre leghe saranno protagoniste in videoconferenza, dove sarà fatto il punto sulla situazione Coronavirus e i risvolti per il calendario.

SI RIPARTE? – L’UEFA, lunedì scorso, ha convocato i Segretari Generali delle cinquantacinque federazioni associate per oggi a mezzogiorno. Si terrà una videoconferenza, per aggiornare sugli sviluppi del mondo del calcio in relazione al Coronavirus. Saranno resi noti gli aggiornamenti sui progressi fatti dai due gruppi di lavoro, creati due settimane fa, e si discuteranno le opzioni riguardanti la possibile ricalendarizzazione delle partite. La riunione terrà conto di tutti gli sviluppi sulle competizioni UEFA per nazionali e club. Saranno discussi, in aggiunta, i progressi a livello europeo e FIFA su argomenti quali i contratti dei calciatori e il sistema dei trasferimenti. Questo significa che, per esempio, la Serie A potrà capire quanto margine avrà per sforare oltre il 30 giugno. Anche l’Inter attende, essendoci in ballo il calendario dell’Europa League e la sfida col Getafe, dopo che ieri il presidente degli spagnoli ha dato una possibile data (vedi articolo). Dall’UEFA oggi dovrebbe arrivare una linea comune: ci sono tornei, come l’Eredivisie, che hanno dubbi se riprendere (vedi articolo).