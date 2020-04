VIDEO – Slalom perfetto di Maxwell, poi Crespo: Inter liquida il Parma

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 1° aprile 2007. La giornata numero 30 della Serie A 2006/07 vede l’incontro tra Inter e Parma. I nerazzurri trovano la quarta vittoria consecutiva: per lo scudetto mancheranno solo tre giornate. La vittoria porta la firma di Maxwell (primo gol in nerazzurro) e Crespo. Ecco il video con tutti gli highlights della partita.

SLALOM PERFETTO – Inter-Parma del 1° aprile 2007 è una gara meno semplice di ciò che il risultato finale trasmette. Il gioco è in mano agli uomini di Roberto Mancini, che con Adriano vanno spesso vicini al vantaggio. Ma i gialloblu, allenati da Claudio Ranieri, non si arrendono facilmente, e spesso provano l’imbucata decisiva. L’inerzia della gara subisce l’impatto decisivo al 10′ della ripresa. Maxwell riceve palla appena fuori dall’area, salta tre avversari in penetrazione con uno slalom perfetto, e scaglia in rete l’1-0. Per il terzino brasiliano si tratta del primo gol in nerazzurro. La pratica viene poi chiusa definitivamente al 70′. Adriano entra in area liberandosi della marcatura avversaria e, di fronte a Luca Bucci in uscita, scarica in orizzontale per l’accorrente Hernan Crespo. A Valdanito non resta che appoggiare il più semplice dei tap in per trovare il decimo gol stagionale in Serie A (chiuderà a 14). La vittoria porta i nerazzurri a 76 punti: la strada verso lo scudetto numero 14 dell’Inter è sempre più spianata. Nel video YouTube dell’account “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della gara: