L’Udinese non vince più, contro il Lecce solo un pari! Beto salva Sottil

Termina 1-1 Udinese-Lecce. Match intenso e con un’ottima prestazione della squadra salentina che spaventa i friulani. Un gol per tempo. Sottil non vince dal 3 ottobre

PARI − È un Lecce caparbio e ben organizzato quello che arriva alla Dacia Arena di Udine. Pronti-via e i salentini sfiorano la rete con Strefezza, che servito bene tira potente e colpisce il palo a Silvestri battuto. La squadra di Baroni si fa guidare dall’ottimo momento e alla mezz’ora fredda l’Udinese: Colombo, partito dal 1′ al posto di Ceesay, si fa trovare prontissimo in area di rigore mettendo in porta un rimpallo in area di rigore. 0-1 Lecce. Nel finale di primo tempo è ancora il Lecce a sfiorare il raddoppio con Gallo che becca il secondo palo della serata salentina. Nella ripresa, però, è un’altra Udinese. Decisivo il cambio Success-Arslan al 64′. Passano appena quattro minuti e l’attaccante nigeriano serve l’assist per il pareggio di Beto. L’attaccante pesante dà più pericolosità all’Udinese che spinge alla ricerca del sorpasso. Bene però la difesa del Lecce a chiudere tutti i varchi.