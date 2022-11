Inter Primavera, lunedì si gioca contro la Juventus prima in classifica

L’Inter Primavera torna a giocare in Campionato. Dopo la sconfitta arrivata contro il Bayern Monaco U19, a qualificazione già ottenuta, tocca al Derby d’Italia.

DERBY D’ITALIA – Questa è la settimana del Derby d’Italia. La prima squadra giocherà domenica sera all’Allianz Stadium. I ragazzi di Cristian Chivu invece giocheranno lunedì alle 20.30. La Juventus è prima in classifica, a pari merito con la Roma, con 23 punti. L’Inter è invece terz’ultima, con appena 7 punti in 10 partite. Nella giornata di oggi la Sampdoria ha perso 3-2 contro il Bologna. I genovesi, con una partita in più sono sopra all’Inter di un punto.

RIPRESA – L’obiettivo dell’Inter Primavera non è certo superare la Sampdoria e prendersi il 15esimo posto. Dopo la vittoria dello Scudetto, si pensava a una stagione opposta rispetto a quella che sta facendo quest’anno. I nerazzurri sono in ripresa, con la Fiorentina è arrivata la prima vittoria in Campionato. Nell’ultima invece è arrivato un pareggio contro il Frosinone terzo in classifica. In 10 contro 11 (vedi tabellino). La gara con la Juventus ha sempre un valore diverso. Ora toccherà a Chivu e ai suoi tornare a lottare per continuare a credere nelle sorti di questa stagione.