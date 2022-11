Adani: «Complimenti a Inzaghi, ha liquidato il Barcellona! Probabilità 20%»

Adani ha esaltato il lavoro di Inzaghi che ha permesso all’Inter di qualificarsi agli ottavi di Champions League. Secondo l’ex giocatore, i nerazzurri avevano poche chance

GRANDE LAVORO − Lele Adani esalta Inzaghi e il suo cammino in Champions League: «Complimenti a Inzaghi, nel momento più difficile ha liquidato il Barcellona. Andate a vedere la rosa del Barcellona… Vedete che è ad un punto in Liga dal Real Madrid. L’Inter era in ritardo, sesta in campionato e ha passato un turno che era possibile al 20% ad inizio sorteggio. Col Bayern Monaco obbiettivamente ancora non si compete. Complimenti a Inzaghi dal punto di vista delle scelte, dell’apporto tecnico e tattico. L’Inter ha iniziato a giocare bene e ricordiamo le assenze di Lukaku e Brozovic». Le sue parole alla Bobo Tv.