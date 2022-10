Inter-Frosinone Primavera (2-2): il tabellino della 10ª giornata Primavera 1

Inter-Frosinone Primavera termina 2-2 (vedi report). La partita valida per la 10ª giornata del Campionato Primavera 1, giocata presso il “KONAMI Youth Development Centre in memory of Giacinto Facchetti” di Milano, si chiude con un pareggio per la squadra di Chivu. Non un punto da buttare per tanti motivi, però. Di seguito il tabellino di Inter-Frosinone Primavera

Inter-Frosinone Primavera – Tabellino

2 INTER – FROSINONE 2

Marcatori: Condello (F) al 15′, Andersen (I) al 53′, Selvini (F) a 57′ e Iliev (I) al 79′.

INTER U19 (4-3-1-2): 1 Botis; 6 Guercio, 31 Di Pentima, 3 Fontanarosa (26 Perin dal 72′); 2 Zanotti ©, 8 Grygar (7 Martini dal 59′), 15 Bonavita, 33 Pelamatti (24 Andersen dal 46′); 11 Iliev; 10 V. Carboni (14 Kamate dal 85′), 23 P. Esposito (22 Curatolo dal 59′).

A disposizione: 32 Basti, 40 Delvecchio; 4 A. Stankovic, 13 Stabile, 16 Di Maggio, 25 Biral, 28 Stante, 30 Owusu, 35 Zefi.

Allenatore: Cristian Chivu

FROSINONE U19 (4-3-3): 1 Palmisani; 2 Rosati (23 Ferrieri dal 85′), 6 Kamensek-Pahic, 13 Maestrelli (77 Maura dal 46′), 79 Bracaglia ©; 8 Milazzo, 4 Bruno (68 Afi Ayoub dal 80′), 24 Peres (44 Pera dal 72′); 10 Cangianiello, 11 Condello (99 Voncina dal 80′); 7 Selvini.

A disposizione: 12 Stellato, 22 Di Chiara; 14 Stefanelli, 18 Gomes, 25 Benacquista, 28 Macej, 30 Gozzo, 32 Mulattieri.

Allenatore: Giorgio Gorgone

ARBITRO: Claudio Panettella della sezione di Bari. Assistenti: Andrea Torresan della sezione di Bassano del Grappa (VI) e Alessandro Munerati della sezione di Rovigo.

NOTE – Ammoniti: Bracaglia (F) al 17′, Maestrelli (F) al 18′ e Bonavita (I) al 23′, Peres (F) al 66′, Andersen (I) al 74′, Pera (F) al 78′ e Chivu (I) al 86′ dalla panchina. Espulso: Bonavita (I) al 45+1′. Recupero: 2′ (PT) e 4′ (ST).