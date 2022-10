Inter-Frosinone Primavera 1, pagelle: Iliev ispirato, male Bonavita

Inter-Frosinone di Primavera 1 termina 2-2 (vedi tabellino). Da sottolineare la prova di Iliev che continua il suo momento magico. Bene anche Carboni e Andersen, da rivedere la difesa. Il peggiore in campo è indubbiamente Bonavita, che a fine primo tempo lascia i suoi in 10. Di seguito le pagelle di Inter-Frosinone di Primavera 1.

NIKOLAOS BOTIS 5,5 – Voto insufficiente per i due gol presi, nonostante due belle parate nella prima frazione.

Inter-Frosinone Primavera 1, pagelle: LA DIFESA

TOMMASO GUERCIO 5,5 – In difficoltà come il resto del reparto.

ALESSANDRO FONTANAROSA 5,5 – Ha il merito di provare a spingersi in avanti, ma in fase difensiva è rivedibile.

– Dal 71′ NICOLO PERIN 6 – In pochi minuti si fa vedere davanti e dietro, serve l’assist del 2-2 a Iliev.

STEFANO DI PENTIMA 5,5 – L’impressione è che debba ancora entrare a pieno ritmo.

Inter-Frosinone Primavera 1, pagelle: IL CENTROCAMPO

MATTIA ZANOTTI 5,5 – Il capitano causa il fallo del primo gol dei ciociari, e nel complesso non riesce a dare un grande apporti in fase offensiva.

SAMUEL GRYGAR 5,5 – In calo rispetto alla partita contro la Fiorentina.

– Dal 57′ JACOPO MARTINI 5 – Decisamente evanescente in entrambe le frasi.

SIMONE BONAVITA 4,5 – In un primo tempo in cui si era anche affacciato in fase offensiva, rovina tutto con l’espulsione sul finale.

ANDREA PELAMATTI 5,5 – Qualche scambio interessante davanti ma mai troppo pericoloso.

– Dal 46′ SILAS ANDERSEN 6,5 – Entra e dà una bella scossa alla partita. Oltre al gol si prende i compiti di regia e di rifinitura in fase offensiva.

VALENTIN CARBONI 6 – Non timbra il cartellino ma la sua presenza è importantissima per la Primavera nerazzurra. C’è la costante sensazione che quando ha palla possa succedere qualcosa.

– Dal 84′ ISSIAKA KAMATE S.V

NIKOLA ILIEV 7 – Momento magico per il numero 11 nerazzurro. Prima serve l’assist a Andersen, poi pareggia i conti con un bel destro fuori area.

Inter-Frosinone Primavera 1, pagelle: L’ATTACCO

FRANCESCO PIO ESPOSITO 6 – Nessun gol o assist, ma tanto lavoro sporco. A inizio secondo tempo regge il reparto avanzato in solitaria.

– Dal 57′ DENNIS CURATOLO 5 – Ci si accorge della sua presenza in campo solo quando Chivu lo richiama dicendogli di essere più presente. Prestazione sottotono.

Il voto alla panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 6 – Il Frosinone è un cliente scomodo e il risultato del primo tempo lo testimonia. L’espulsione di Bonavita complica ancora di più le cose. Ma la squadra non perde la calma e pareggia la prima volta, poi subisce l’1-2 ma non smette di attaccare e alla fine viene premiata con il gol del pareggio.