Dalmat: «Inter, vincere tutte le partite fino alla sosta! Lukaku? Ha capito…»

Stephane Dalmat ha parlato a proposito dell’Inter, impegnata questa sera a San Siro contro la Sampdoria dell’ex Stankovic. Una battuta, inoltre, su Romelu Lukaku.

OPPORTUNITA’ − Dalmat parla del prossimo impegno dell’Inter. Questa l’analisi del centrocampista francese sul proprio profilo Instagram: «Si gioca ogni tre giorni ma vista il momento che vive l’Inter è meglio giocare. La squadra è in una spirale positiva, hanno l’opportunità di vincere stasera e devono farlo contro la Sampdoria per prendere più punti possibili prima del Mondiale. Devono vincere tutte le partite fino alla sosta: quando vedi le partite che hai, io penso siano capaci di farlo. Visto anche il ritorno di Lukaku».

DIMENTICARE – Dalmat si concentra sul rientro di Lukaku e sul rapporto dei tifosi col belga: «Anche se alcune persone sono ancora arrabbiate con lui. Ma penso che dobbiamo dimenticare: ha sbagliato, lui lo sa. Ma chi non ha fatto un errore al mondo? Chi siamo per dire qualcosa? Ha dimostrato, durante l’infortunio, che voleva tornare il prima possibile per far vedere ai tifiosi ed alla società che sa di aver sbagliato. E che vuole farsi perdonare. Puoi far fare il salto di qualità. Aiutiamolo, e vedrete che con lui l’Inter sarà più forte. Vedremo se giocherà stasera, ma la cosa più importante è la squadra. Quando sono uniti sono una bella squadra. Speriamo per stasera, forza Inter!».